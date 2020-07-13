Квят: Русские не встают на колено просто так

13.07.2020, 17:30, Новости дня

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят призвал не драматизировать ситуацию вокруг его решения и еще нескольких гонщиков не вставать на колено перед гонкой в рамках акции по борьбе с расизмом.

«Я уже выражал свою позицию на прошлой неделе, все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию, надев футболки с надписью «Конец расизму». Но я против того, чтобы вставать на колено, это против русского менталитета, мы не встаем на колено просто так, всегда должна быть очень веская причина», – передает слова гонщика ТАСС.

«Это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает, каждый гонщик, каждый сотрудник в «Формуле-1» делает то, что считает нужным. Я думаю, нет никакого драматизма во всем этом. Для кого-то встать на колено нормально, я хочу выразить свою позицию по-другому, как и некоторые другие коллеги, у нас все спокойно, все сконцентрированы перед гонкой, у нас нет никаких серьезных разногласий. Мы все боремся против расизма, но каждый делает это по-разному», – отметил Квят в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, на гонке Гран-при Австрии шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.

Пилоты объяснили, что поддерживают борьбу с расизмом, она должна проявляться в повседневной жизни, но не в формальных жестах.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что акция перед гонкой F1 является началом экспансии новых псевдо-ценностей.