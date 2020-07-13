 

Зеленский и президент Швейцарии посетят Донбасс

13.07.2020, 17:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский и его швейцарская коллега Симонетта Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс. Об этом 13 июля сообщает сайт Офиса президента.

Целью поездки будет ознакомление швейцарской стороны с социально-экономической ситуацией и безопасностью в регионе, а также с ходом реализации проектов гуманитарной помощи Швейцарии.

Отмечается, что Соммаруга будет находиться в Украине с 20 по 23 июля по приглашению Зеленского.

Программа визита предусматривает также переговоры глав государств в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

В марте председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщал, что это будет первый визит президента Швейцарии в Украину.

“Швейцария помогает много на востоке нашего государства, это единственная страна, которая помогает нашим гражданам, которые находятся и до линии разграничения, и гражданам на временно оккупированных территориях”, – заявил Разумков.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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