Диетолог дала советы по снижению вреда от фастфуда

13.07.2020, 17:16, Новости дня

Есть люди, на весе и фигуре которых не отражается питание фастфудом, но стоит употреблять его в зависимости от образа жизни и времени суток, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Если это молодой парень, студент, который всю ночь гулял с девушкой, потом побежал на стадион, потом в институт и съел гамбургер, то он у него провалился и все. У него и обмен веществ ускоренный. А если это тетушка после климакса с замедленным обменом веществ, пухленькая, весь день просидела в офисе, села к телевизору и съела гамбургер, это другая история», – передает «Вечерняя Москва» слова диетолога.

Как уточнила Соломатина, утром обменные процессы в организме происходят быстрее, поэтому если есть фастфуд в это время суток, то в течение дня организм его сожжет. Молодым активным людям фастфуд сойдет с рук, лишний вес может быть не так заметен, как у взрослого человека.

«А вот если мы съедим фастфуд на ночь. Обменные процессы организма тоже работают, но не так интенсивно, как днем, поэтому условный гамбургер обязательно отложится, мы не сможем его потратить. Если на худощавом молодом человеке эти лишние 300 граммов жира будут не так заметны, то на даме будут. Там 300 граммов, еще 300 граммов и через полгода – год, это будет очень заметно», – подытожила эксперт.

Ранее сообщалось, что группа ученых из института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук выяснила, что за худобу человека может отвечать определенный ген. Как оказалось, за худобу может отвечать мутация ALK-гена, подавление синтеза которого может привести к ускоренному сжиганию жира. Как считают ученые, подробное изучение этого гена способно привести науку к новой эпохе борьбы с ожирением.