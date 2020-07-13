USAID выделило грант в размере 1,3 млрд рублей на реформы в России

13.07.2020, 17:08, Новости дня

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере 1,3 млрд рублей (20,4 млн долларов) на продвижение в РФ местных, региональных и федеральных реформ.

Несмотря на то, что USAID прекратило свою деятельность на территории РФ по инициативе российского МИДа, Агентство продолжает финансирование проектов, «основным местом реализации» которых является Россия, говорится в сообщении на сайте Комитета защиты национальных интересов.

Так, согласно информации, представленной на сайте usaspending.gov, официальном ресурсе США, публикующем финансовую отчетность государственных органов, USAID выделило Германскому фонду Маршалла долгосрочный грант в размере 20,4 млн долларов (1,3 млрд рублей из расчета средневзвешенного курса) по линии программы CFDA. Перевод средств производится поэтапно с сентября 2017 года, а планируемая дата окончания финансирования – сентябрь 2022 года.

Единственной «страной реализации» гранта является Россия, несмотря на то, что Германский фонд Маршалла так же был признан нежелательной организацией в РФ.

Описание осуществленных транзакций говорит об их специфическом назначении. В частности, с августа 2018 года платежи переводились с целью «наращивания потенциала гражданского общества по продвижению местных, региональных и национальных (федеральных) реформ».

В период с 2007 по 2018 год Фонд Маршалла выделял в среднем 2 млн долларов в год на «укрепление демократических институтов» в странах Восточной Европы, в том числе и в России. В описании программы перечислены цели, аналогичные тем, что указаны в гранте USAID 2017-2022 годах – «продвижение политического, экономического и социального развития, необходимого для обеспечения долгосрочной стабильности».

Однако после внесения Фонда Маршалла в список нежелательных НКО на территории Росси в 2018 году, РФ перестала фигурировать в списке стран, которые могут претендовать на гранты .

При этом, как видно из истории транзаций по текущему гранту USAID, денежные средства продолжают регулярно поступать на реализацию проектов в России. Внимания заслуживает тот факт, что наиболее крупная сумма денег (4,9 млн долларов / 300 млн рублей) была переведена 14 мая 2020 года – в период активного обсуждения организации голосования по поправкам в Конституцию России.

Сайт Фонда не содержит открытых сведений о проектах, реализуемых на территории РФ в последние годы. Между тем, GMF на регулярной основе проводит дискуссионные мероприятия с руководством оппозиционных СМИ, вещающих на территорию России, и международными неправительственными структурами, тесно сотрудничающими с российскими новостными изданиями.

Так, 8 мая 2020 года на базе Фонда состоялся прямой эфир, посвященный внутренней политике РФ в контексте коронавирусной угрозы. Ведущим встречи выступил Джонатан Кац, старший сотрудник Фонда Маршалла. В чисе участников – руководитель специальных проектов Русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина и исполнительный директор новостных программ круглосуточного телеканала «Настоящее Время» Кирилл Сухоцкий. В своей приветственной речи Кац называет РС давним партнером Фонда в России.

Другим партнером Фонда является Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ. «Organized Crime and Corruption Reporting Project» / OCCRP). Так, 6 мая 2020 года на сайте GMF был опубликован подкаст, посвященный состоянию медиаландшафта в России, Сербии и Венгрии, а также проблемам журналистских расследований в этих странах. Собеседником Каца стала Дрю Салливан, основатель и издатель OCCRP.

Согласно информации, размещенной на сайте OCCRP, членом организации в РФ является «Новая газета».

Также при утверждении бюджета Государственного департамента США на 2021 год указано, что в 2020 году планируется расширение охвата русскоязычных проектов канала «Настоящее время» силами Агентства США по глобальным медиа (англ. «U.S. Agency for Global Media» / USAGM).

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, сколько денег США выделяют соседним с Россией странам.