ВОЗ оценила испытания вакцины от коронавируса в России

13.07.2020, 16:53, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует данные о разработанных в РФ вакцинах от коронавируса на глобальной платформе, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«ВОЗ приветствует информацию о российских вакцинах на глобальной платформе», – сказала представитель ВОЗ РИА «Новости».

По словам Вуйнович, вакцина, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, уже есть в глобальном ландшафте вакцин-кандидатов, однако пока это лишь первая стадия клинических испытаний.

«Информация о результатах и этапах исследований вакцин-кандидатов доступна на глобальной платформе. По мере поступления информация будет там размещаться, и ВОЗ призывает все страны работать через эту объединенную платформу», – заключила представитель организации.

Ранее директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа. Вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2-4 августа

Напомним, 18 июня в госпитале Бурденко на первой группе из 18 добровольцев начались клинические испытания вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. 10 июля стало известно, что Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.