 

Аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА

13.07.2020, 16:48, Новости дня

Углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщил президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

Аудит деятельности за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен в мае 2020 года.

«Вопреки утверждениям гендиректора, углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений финансово-хозяйственной деятельности. По этой причине мы решили опубликовать аудит за 2018-2019 годы. Наблюдательный совет РУСАДА даст оценку итогам аудита», – передает слова Позднякова ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что гендиректор РУСАДА Юрий Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, были выявлены факты конфликта интересов и коррупции. Утверждалось, что в 2018 и 2019 годах Ганус мог присвоить более 100 млн рублей. Ганус со своей стороны заявил, что намерен обратиться в суд в связи с обвинениями в коррупции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Лукашенко захотел прочных и конструктивных отношений с США

08.06 / В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

19.05 / Рубль наступает: доллар и евро подешевели до минимума за два месяца

01.06 / Роспотребнадзор подготовил рекомендации для гостиниц и хостелов

21.06 / Полиция не увидела связи нападения в Рединге с акцией в поддержку чернокожих

25.06 / Розничная цена на золото в Японии установила новый рекорд

23.06 / Названы самые сложные «цифровые» слова для россиян

15.05 / Город Шимановск в Алтайском крае закрывают на карантин

13.05 / Глава Минздрава рассказал о массовых очагах коронавируса в больницах

23.05 / Футболист «Спартака» Бакаев заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска