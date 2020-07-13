Аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА

13.07.2020, 16:48, Новости дня

Углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщил президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

Аудит деятельности за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен в мае 2020 года.

«Вопреки утверждениям гендиректора, углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений финансово-хозяйственной деятельности. По этой причине мы решили опубликовать аудит за 2018-2019 годы. Наблюдательный совет РУСАДА даст оценку итогам аудита», – передает слова Позднякова ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что гендиректор РУСАДА Юрий Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, были выявлены факты конфликта интересов и коррупции. Утверждалось, что в 2018 и 2019 годах Ганус мог присвоить более 100 млн рублей. Ганус со своей стороны заявил, что намерен обратиться в суд в связи с обвинениями в коррупции.