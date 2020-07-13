И.о. главы НБУ: Запуск печатного станка – одна из красных линий, которую мы не готовы перейти

13.07.2020, 16:14, Новости дня

Нынешнее правление Национального банка Украины не согласится на проведение необоснованной эмиссии гривны. Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина” заявила и.о. председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

“Для команды НБУ запуск печатного станка – это одна из “красных линий”, которую мы никогда не будем готовы перейти. Это противоречит всему, что мы делали до этого в течение шести лет. Наша задача – защитить граждан от обесценивания их сбережений, а не подвергнуть их инфляционному налогу”, – подчеркнула она.

Рожкова пояснила, что Нацбанк проводит эмиссию, когда “выкупает валюту на рынке (только за прошлый год эта сумма составила эквивалент $8 млрд), выдает банкам рефинансирование, перечисляет свою прибыль в госбюджет”. “Такие операции являются рыночными и не приносят экономике вреда”, – заявила и.о. главы НБУ.

Первый замглавы Нацбанка Рожкова исполняет обязанности председателя НБУ с 3 июля, когда с этой должности был уволен Яков Смолий.

Он подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике. Среди таких требований Смолий называл необоснованную эмиссию.

“В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]”, – сказал он, выступая в Раде перед голосованием за отставку.

До этого с предложением использовать эмиссию для покрытия дефицита бюджета выступала, в частности, нардеп от “Слуги народа” Людмила Буймистер.

“У нас есть два варианта выхода [из кризиса]: первый предлагают ведущие экономисты мира – это эмиссия. Эти механизмы уже начали использовать такие страны, как США, Великобритания, Венгрия. […] Что можно сделать уже сегодня, если действовать в интересах украинского бизнеса и граждан? Раздать по 3 тыс. грн каждому украинцу, выдать бесплатные кредиты малому и среднему бизнесу, дофинансировать жилищное строительство, строительство дорог и крупные инфраструктурные проекты”, – говорила депутат.