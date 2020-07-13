Business Insider – японцев шокировала вспышка коронавируса на военных базах США

13.07.2020, 15:42, Новости дня

Американские власти подтвердили 61 случай заражения COVID-19 на двух своих базах в японской префектуре Окинава. По словам губернатора региона Денни Танаки, открывшиеся сведения вызывают у него больше сомнения, что армия США достаточно серьёзно относится к борьбе с заболеванием, пишет Business Insider.



Reuters

Японские власти требуют ответа от США после крупномасштабной вспышки коронавируса среди морских пехотинцев, дислоцированных в южной префектуре Окинава. 38 случаев были зарегистрированы на аэродроме Футенма, ещё 23 — в лагере Хансен, где находится около 6 тыс. американских морских пехотинцев, передаёт Business Insider.

«Вызывает огромное сожаление, что инфекция стремительно распространяется среди американского персонала. В то время как жители Окинавы прилагают огромные усилия, чтобы её сдержать», — заявил губернатор префектуры Денни Тамаки.

«Мы шокированы тем, что нам рассказали, — добавил чиновник. — Теперь мы всерьёз сомневаемся, что Вооружённые силы США принимают адекватные меры борьбы с заболеванием».

Ранее представители морской пехоты США туманно сообщали о двух «локализованных очагах» на острове. Они раскрыли точное число заболевших только под значительным давлением со стороны Тамаки, отмечает издание.

К настоящему моменту в префектуре Окинава было зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом. Семь из них закончились летальным исходом, подчёркивается в статье.

Новость о вспышке заболевания среди морпехов на Окинаве пришла на фоне продолжающейся борьбы американских властей с COVID-19. США остаются глобальным эпицентром пандемии и фактически ежедневно регистрируют рекордное или близкое к рекордному количество случаев, обращает внимание Business Insider.