В мире: Как «защитники русских» предали русское образование в Латвии

13.07.2020, 14:53, Новости дня

Говорящие по-русски жители Латвии вновь убедились, что партия «Согласие», которую они избрали в местный парламент, предала их важнейшие интересы. Она проголосовала за закон, полностью уничтожающий в стране образование на русском языке. Теперь депутаты, пришедшие к власти благодаря голосам русских, пытаются оправдаться.

На днях Сейм Латвии проголосовал за принятие «Закона о международных школах». Согласно новому закону, если действующая в Латвии иноязычная школа пожелает присоединиться к государственной системе образования, в ней должны быть учебные программы только на языках стран Евросоюза и НАТО. Русский язык в их число, естественно, не входит. То есть русскоязычные жители Латвии, составляющие до 35 процентов населения республики, право на обучение на родном языке потеряли окончательно.

Тут стоит напомнить, в 2018 году власти Латвии приняли закон о запрете русскоязычного преподавания в государственных школах нацменьшинств, позже это решение подтвердил и Конституционный суд. И сейчас власти Латвии упорно стараются «замуровать» все возможные «лазейки», которые могли бы позволить многочисленной русскоязычной общине страны обучать детей на родном языке. Сотни тысяч людей оказались перед перспективой насильственной ассимиляции своих детей – да, собственно, власти Латвии такого намерения и не скрывают.

Еще на стадии обсуждения некоторые положения «Закона о международных школах» пытался оспорить депутат Сейма от оппозиционной партии «Согласие» Игорь Пименов (председатель правления Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке). Предложение Пименова заключалось в том, чтобы расширить список государств, на чьих языках надо разрешить обучение в Латвии, и дополнить его теми странами, которые сотрудничают с Латвийской Республикой и имеют в ней свое дипломатическое представительство. Но коллеги Пименова по парламенту из других партий его инициативу не поддержали. Более того, глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс (член праворадикального «Национального блока») прямо заявил: «Говорю совершенно открыто – есть политическая ответственность, чтобы в Латвии не было школ с русским или китайским языком». Против «Закона о международных школах» в его нынешнем виде проголосовали лишь члены «Согласия» Николай Кабанов и Эвия Папуле. 19 парламентариев в голосовании не участвовали, а 79 голосовали за.

Что характерно, закон в нынешнем его виде поддержали и пятнадцать представителей «Согласия» – и даже возражавший против него Пименов, вынужденный, видимо, повиноваться партийной дисциплине.

Этот шаг «Согласия» вызвал возмущение многих русских жителей страны – в том числе и избирателей данной партии. Люди не забыли предательского поведения «согласистов» в 2017-2018 годах. Когда власти анонсировали предстоящую ликвидацию русских школ, тогдашний вождь «Согласия» и мэр Риги Нил Ушаков демонстративно отказался поддерживать зарождающееся протестное движение. Ушаков дал понять, что на митинги и акции протеста ходят, дескать, одни лишь маргиналы. Уж очень не хотелось Ушакову, удобно и сытно устроившемуся на «кормлении» в Риге, окружившему себя многочисленными прихлебателями, устроенными им на хлебные должности, ссориться с правительством.

Правящие националисты в полной мере «вознаградили» Ушакова за оказанную им услугу. Менее чем через год после принятия закона об изгнании русского языка из школ нацменьшинств мэра Риги обвинили в том, что он развел у себя под носом широкомасштабную коррупцию, и турнули с поста. Нил Ушаков воспользовался кстати подвернувшимися выборами в Европарламент и на остатках былой популярности сумел-таки поменять Ригу на Брюссель. И вот – новый предательский поступок «Согласия»: голосование за откровенно дискриминационный для русских «Закон о международных школах».

Вины не признают

Вообще-то, череда предательств «Согласием» своих избирателей тянется еще с 2011 года. Тогда «согласосы», как презрительно величают их недруги, поддержали в Сейме предложение о крупном увеличении денежных штрафов для тех жителей страны, которых уличат в недостаточных знаниях латышского языка. С тех пор они продолжали гнуть свою линию, а избиратели «Согласия» за эти годы вдоволь натанцевались на граблях.

Но нынешняя их выходка показалась особенно возмутительной. Как отмечает латвийский публицист Владимир Линдерман, новый закон начисто отрезает даже гипотетическую возможность для РФ учреждать в Латвии учебные заведения. «Такое право будет только у стран ЕС и НАТО, и преподавание будет вестись только на языках этих стран. Русский исключен. Кстати, в Москве при посольстве Латвии работает латышская школа. СССР давно нет, а политика «дружбы народов» продолжается. Односторонняя дружба», – констатирует Линдерман.

А Юрий Алексеев на своей странице в Facebook иронически поздравил избирателей «Согласия» и предложил им ознакомиться с результатами голосования своих избранников. В комментарии под этим его постом, вызвавшим немалый резонанс, сбежались высокопоставленные «согласисты» и принялись оправдываться, заодно обвиняя Алексеева в непонимании сути вопроса и в том, что он отрабатывает чей-то «заказ». Так, парламентарий Борис Цилевич написал: «Ваши наезды – полная чушь. «Закон о международных школах» – маленькая дверца в заборе, позволяющая хотя бы небольшой части латвийцев получать образование на языках по своему выбору. Конечно, никак не решает проблемы в целом, но кому-то поможет».

Кандидат «Согласия» на пост мэра Риги Константин Чекушин вывесил пафосный пост: «Партия проголосовала ЗА – и это абсолютно правильное и последовательное решение. Я не понимаю, как можно было бы проголосовать против РАСШИРЕНИЯ возможностей на обучение. Да, в законопроекте в данный момент шла речь только о школах Европейского союза и Североатлантического альянса. Но часть людей умудрилась обвинить партию в том, что они проголосовали против русского языка обучения. Как? И чем запрет обучения на языках ЕС может помочь обучению на русском? Или еще более простая аналогия. Если разрешают есть яблоки, это не значит, что запрещают есть груши».

Доводы эти, однако, убедили далеко не всех. «Довольно странная логика, уважаемый Константин, если исходить из политического мандата, который дал «Согласию» его избиратель. Суть его, на мой взгляд, проста – отстаивать интересы русской общины в Латвии. И эту схватку «Согласие» не просто проиграло – проигнорировало, не считая рядовых правозащитных процессов. Оно не использовало для этого ресурс Рижской думы, пока тот был в наличии. И это прискорбно. Даже на уровне символического протеста при голосовании, когда все те же слова, что вы сказали, можно повторить, не голосовав «за», «Согласие» не решилось послать ясный сигнал, что части латвийского общества не приемлемо такое решение, потому что эта часть хочет сохранить свою идентичность, что возможно только с родным языком. Остальное от лукавого. Стыдно», – отмечает писатель и публицист Вадим Авва.

Сам Юрий Алексеев тоже дал исчерпывающий ответ своим оппонентам. «Не валяй дурака, «Согласие»! Суть этого закона: он на 30-м году латвийской независимости формализовал нахождение на территории Латвии школ при посольствах иностранных государств. То есть эти школы и так существовали, кому какое дело, что там при посольствах творится? Лишь бы не шпионили… А вот тут латвийским законодателям понадобилось измыслить для этих школ специальный закон. Не уверен, что в какой-нибудь еще стране есть специальный закон про школы при иностранных посольствах… Когда коту делать нечего, он законы про школы вылизывает?» – иронизирует Алексеев.

Русские Латвии – без права на права

По словам Юрия Алексеева, в Латвии всё не так, как в остальном мире. «Ее закон про «международные школы» вылизывает самое интимное и чувствительное место Латвии – русофобию. Этот закон милостиво разрешает иностранным государствам заводить на территории Латвии свои школы и даже разрешает учителям этих школ (о, ужас!) не владеть латышским языком на высшую категорию.

Так вот, «Согласие», в виде его ярких представителей, обратилось ко мне с претензией: что же я нашел в этом законе дурного? Что же я раскритиковал его голосование? Это же – «либерализация образования»! Хе-хе, товарищи… Дело в том, что эта «либерализация» – для всех, кроме русских. Коих в стране Латвии проживает чуть меньше половины. В том законе сия «либерализация» прописана только для государств – членов ЕС и НАТО. А для РФ (читай – для русских) – хрен! Русские школы в Латвии теперь запрещены, даже при ее посольстве», – констатирует Юрий Алексеев.

Журналист добавляет: «Нет, товарищи из «Согласия», я ничуть не против, что вы дружными рядами озаботились правом поляков или турок (страна НАТО!) обучать своих детей в Латвии на родных языках. Это – гуманно. Но разве в латвийский Сейм вас выбирали поляки и турки? Нет, родные, вас туда выбирали РУССКИЕ! И русские, я в том числе, вполне имеют право спросить, а какого чёрта вы проголосовали за закон, откуда мы, русские, вычеркнуты напрочь, навсегда? И не надо мне сладко петь, что этот закон – «небольшой шажок, которым мы добьемся потом когда-нибудь либерализации и для русских школ».

Не валяйте дурака, «согласисты». Этот закон латыши измыслили только для того, чтобы НАВСЕГДА закрыть вопрос о русских школах. Чтобы на вопрос, а как у вас в Латвии обстоят дела со школами для национальных меньшинств, бодро отрапортовать: всё прекрасно, есть даже специальный «либеральный» закон! Они есть у нас! А про себя похихикать: все, кроме русских…».

Тут надо бы отметить: некоторые всерьез надеются, что РФ могла бы наладить обучение детей латвийских русских в школах, организованных при посольстве и консульствах.

В ноябре прошлого года депутаты комитета Госдумы РФ по образованию и науке рассмотрели проект федерального закона № 803230-7, закрепляющий права граждан при приеме на обучение в специализированные образовательные подразделения загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Он расширяет число несовершеннолетних граждан, которые смогут получать бесплатное образование в загранучреждениях Министерства иностранных дел РФ.

В настоящее время в школах при посольствах РФ учатся в основном три категории детей: дети сотрудников посольств и постпредств, дети представителей работающих за рубежом российских компаний и дети российских зарубежных соотечественников. «Сейчас бесплатное обучение предусмотрено только для первой категории. При этом у нас в 80 странах мира насчитывается 86 заграншкол, 45 из них – средние, 12 – основные, 29 – начальные. Всего учится 8150 детей, из них 3200 – это дети загранработников, остальные дети обучаются за плату. Законопроект предлагает полностью освободить всех детей от оплаты», – сообщил заместитель министра просвещения Павел Зенькович.

Еще два года назад посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов говорил, что Москва думает над тем, как создать в Латвии российские школы, которые будут свободны от «местной методологии», и «все будет решать наше министерство образования».

Впрочем, власти Латвии сразу же поспешили объявить, что никакого обучения русских детей в посольских школах они не допустят. «Создание российских школ в Латвии – всего лишь фантазия Лукьянова, которая не имеет под собой никакого правового основания», – сказал латвийский министр образования Карлис Шадурскис. В возглавляемом им министерстве пояснили: «Для учреждения учебного заведения необходима лицензия на образовательную программу и аккредитация, подтверждающая ее соответствие нормам латвийского законодательства».

А сейчас власти определили, что в Латвии могут обучаться на своих языках дети самых разных национальностей – но только не русские.

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