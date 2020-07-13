Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили инцидент на границе с Арменией

13.07.2020, 14:30, Новости дня

Министры иностранных дел РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров обсудили по телефону инцидент на границе с Арменией, российский министр сообщил о недопустимости роста напряжения в регионе и необходимости контроля ситуации на азербайджано-армянской границе.

«Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал своего российского коллегу о предотвращении попытки вооруженных сил Армении атаковать азербайджано-армянскую границу и сохраняющейся напряженности в регионе. Он отметил, что провокация Армении послужила обострению ситуации в регионе, вовлечению третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт, подчеркнув, что попытка Армении применить силу неприемлема, и такие провокации будут адекватно предотвращены в будущем», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы азербайджанского ведомства.

Уточняется, что «ОБСЕ непосредственно вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обе стороны конфликта являются полноправными членами этой организации».

«Министр Лавров подчеркнул, что эскалация напряженности в регионе недопустима и важно контролировать ситуацию», – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.