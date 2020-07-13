Алиев рассказал разрушительных ударах по Армении

13.07.2020, 14:16, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны рассказал об ударах вооруженных сил по территории Армении в ходе пограничного конфликта.

«Вчера днем Армения совершила очередную военную провокацию на Товузском направлении государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Уже не первый раз, когда Армения совершает военные провокации на государственной границе. В результате этих провокаций за последние несколько месяцев погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица. В результате очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост был подвергнут артиллерийскому обстрелу, и в результате этих грязных действий погибли и были ранены наши военнослужащие», – передает Haqqin.az слова Алиева.

Он подчеркнул, что провокация Армении была пресечена, и противник получил адекватный ответ. «Наши военнослужащие были отомщены. Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянские солдаты не смогли пройти на азербайджанскую землю даже на сантиметр», – сказал Алиев.

Президент Азербайджана также сообщил, что ситуация на границе остается напряженной.

«Вчера ночью я был на связи со всеми соответствующими структурами и командующими. Сегодня утром мне доложили оперативную информацию – ситуация на границе не стабилизировалась. Вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении. Именно из-за двуличной и лицемерной деятельности руководства Армении происходят такие инциденты. С одной стороны, они обращаются к международной общественности и просят помощи для укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск, а с другой стороны – они обстреливают наши села и гражданское население, совершая военные провокации, хотят напасть на территории Азербайджана и захватить наши позиции. Эта грязная политика ведет Армению в пропасть. Азербайджан и впредь будет защищать свои границы и территориальную целостность», – сказал президент Азербайджана.

«Разрушительные удары, нанесенные по врагу вчера днем и сегодня ночью, в очередной раз продемонстрировали это. Погибшие военнослужащие были отомщены, их кровь не осталась и не останется на земле», – добавил он.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

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