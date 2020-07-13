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13.07.2020, 13:48, Новости дня

В РФ стартовал заключительный этап международного конкурса «Мой первый бизнес» – онлайн-фестиваль «CapFest».

Фестиваль будет проходить в официальной группе конкурса «Мой первый бизнес» в соцсети «ВКонтакте», а по его итогам будут названы победители третьего сезона конкурса, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

«Фестиваль продлится по 19 июля. В субботу, 18 числа, мы назовем победителей третьего сезона конкурса, но сначала им предстоит «Битва проектов». Мы постарались максимально приблизить конкурсные задания к современным условиям жизни. 97 ребят, объединенных в 22 команды, будут защищать свои предпринимательские и социальные инициативы перед экспертами, а лучшие участники получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Всего мы наградим 3 команды-победителя», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В программу онлайн-фестиваля входят образовательные мастер-классы от приглашенных экспертов, развлекательная программа, запуск челленджей в социальную сеть «TikTok» вместе с популярными блогерами, онлайн-зарядки и другое.

Регистрация и онлайн-этап конкурса «Мой первый бизнес» 2019-2020 годов проходили с 1 октября по 10 декабря 2019 года. Всего на платформе конкурса зарегистрировались более 705 тысяч участников.

По словам руководителя международного конкурса «Мой первый бизнес» Александра Демина, «проведение конкурса в 2019 году позволило сформировать более 1270 молодежных проектных команд среди школьников и учащихся СПО».

«Это повысило и долю участников способных вести предпринимательскую деятельность, дало возможность участникам получить новые знания, найти единомышленников, создать проект и расширить круг знакомых из числа профессионального сообщества. За 3 года существования конкурса мы убедились, что тема бизнеса и проектной деятельности востребована среди юного поколения. Этому свидетельствуют сотни историй успеха участников из разных городов нашей необъятной страны», – добавил Демин.

Конкурс «Мой первый бизнес» – это инструмент для содействия развитию молодежного предпринимательства в России. Он проходит в несколько этапов: онлайн и офлайн. В рамках онлайн-этапа каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько направлений («Инновационное», «Социальное», «Образовательное», «Цифровое» и «Медиа»), выполнить задания от известных блогеров – наставников конкурса и презентовать свою идею или бизнес-проект.

Во время офлайн-этапа участники проходят четырехдневный бизнес-интенсив «Город», принимают участие в шестимесячном бизнес-курсе «Start Up», а после презентуют свои проекты на масштабном фестивале «CapFest».

Третий сезон конкурса «Мой первый бизнес» включает программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Г. В. Плеханова.



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