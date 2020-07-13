ЕС поддержал предложение Германии ввести санкции из-за кибератаки на Бундестаг

13.07.2020, 13:48, Новости дня

Предложение Германии странам Европейского союза ввести санкции против причастных к хакерской атаке на Бундестаг, которая была осуществлена в 2015 году, встретило широкую поддержку в ЕС, но переговоры о запуске процедуры и списке лиц еще продолжаются, сообщил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

«Мы подали этот запрос в кругу членов ЕС. Мы получили широкую поддержку», – передает ТАСС слова Бройля.

«Доверительные переговоры пока продолжаются, поэтому я не могу озвучить промежуточные результаты», – добавил он, указав на то, что требует обсуждения, в частности, определение лиц, которые, как предполагается, будут включены в санкционный список.

Напомним, в воскресенье правительство Германии предложило странам-членам Евросоюза совместно ввести санкции против РФ за масштабную кибератаку на германский бундестаг пять лет назад.

Посол России был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг. Позже Берлин заявил, что возможные санкции в отношении Москвы по делу о хакерской атаке на бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза.

Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Берлин также признавал отсутствие доказательств.