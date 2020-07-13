Турция пообещала сохранить Айя-Софию как объект всемирного наследия ЮНЕСКО

13.07.2020, 13:16, Новости дня

Турция продолжит сохранять Айя-Софию в Стамбуле как объект всемирного наследия ЮНЕСКО после ее превращения в мечеть, сообщил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы категорически отвергаем комментарии, которые нарушают суверенное право Турции. Споры здесь неуместны. Мы уважаем мнение тех, кто хочет, чтобы этот объект сохранялся как всемирное наследие. Но когда он был открыт как мечеть много лет назад, ничего в нем не разрушалось. Мы должны сохранить наследие, которое оставили нам предки. Поэтому некоторые заявления со стороны ЮНЕСКО нас удивили», – передает РИА «Новости» слова Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что Греция, которая критикует решение турецких властей о смене статуса Айя-Софии, не имеет права это делать. «Греция – единственная страна, где в столице нет ни одной мечети. Мы видим жестокость, испытываемую турками в Западной Фракии. Греция запретила призывы к молитве под предлогом борьбы с коронавирусом. Поэтому Греция не имеет права говорить об этом», – сказал Чавушоглу.

По словам турецкого министра, противники превращения Айя-Софии в мечеть не должны упирать на то, что из-за внутренней политики была нарушена воля Ататюрка. «Важно то, кто ведет Турцию к целям, поставленным Ататюрком», – сказал Чавушоглу.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора. В тот же день из Святой Софии впервые за 86 лет прозвучал призыв на намаз для мусульман. При этом, по словам Эрдогана, мусульманские богослужения в соборе Святой Софии планировалось начать с 24 июля.

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