 

Десятки университетов поддержали требование отменить указ Трампа об иностранных студентах

13.07.2020, 13:14, Новости дня

Около 60 американских университетов в воскресенье поддержали иск двух вузов США, которые пытаются заблокировать решение администрации Трампа запретить иностранным студентам оставаться в стране, если их образовательные учреждения не будут проводить очные занятия в осеннем семестре.

Иск был подан в среду в федеральный суд в Бостоне Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом.

59 американских университетов, включая семь университетов из престижной Лиги плюща, в воскресенье подали так называемое консультативное заключение – документ в поддержку участника процесса, направляемый заинтересованными сторонами.

Университеты заявили, что они полагаются на федеральные указания, которые «должны оставаться в силе на протяжении всей чрезвычайной ситуации». Эти указания позволяют иностранным студентам посещать курсы во время пандемии, которые все были переведены в онлайновый формат.

«Чрезвычайная ситуация сохраняется, но политика правительства внезапно и резко изменилась, что дезорганизовало подготовительную работу университетов и привело к значительному ущербу и сумятице», – добавили они.

По данным Госдепартамента и Института международного образования, в 2018-2019 учебном году в американских вузах учились около 1,1 миллиона иностранных студентов, и они составляли 5,5 процента всего студенческого контингента в США.

Объявление администрации Трампа застало врасплох академические институты, которые пытаются решить проблему безопасного возобновления занятий в условиях продолжения пандемии коронавируса во всем мире и роста числа случаев в США.

Правительство США пытается добиться открытия школ и университетов осенью. Гарвардский университет уже объявил, что все занятия в осеннем семестре будут проходить в онлайн-формате.



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