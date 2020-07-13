Анджей Дуда победил на выборах президента Польши

13.07.2020, 13:14, Новости дня

Действующий президент Польши Анджей Дуда победил на президентских выборах по итогам второго тура голосования, который состоялся в воскресенье. После подсчета 99 процентов бюллетеней Дуда получил 51,2 процента голосов. О столь трудной победе Дуды было объявлено утром в понедельник.

У придерживающегося правых взглядов Дуды и его противника, либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского, оказалось примерно по 50 процентов голосов вечером в воскресенье. Один экзит-пол, проведенный государственным польским телеканалом, давал Дуде небольшое преимущество.

Президент заявил о своей победе вечером в воскресенье.

«Спасибо всем моим соотечественникам-полякам, которые голосовали за меня и приняли участие в голосовании. Хочу поблагодарить вас всех от всего сердца», – сказал он, выступая на митинге в Пултуске.

Партия Дуды «Право и справедливость» хочет увеличить свое большинство в парламенте, и намерена проводить консервативную социальную, судебную и иммиграционную политику, которую многие в ЕС осуждают как антидемократическую.

Эта политика включает в себя обещание Дуды исключить из школьной программы тематику, связанную с правами ЛГБТ. Он заявлял, что гомосексуализм хуже коммунизма.

Тшасковский, которого поддерживала партия «Гражданская платформа», вел кампанию на обещаниях сохранить популярные социальные программы, инциированные правящей партией, но заявлял, что будет блокировать любые законопроекты, которые сочтет антиконституционными. Кроме того, он выступал за восстановление хороших отношений с Европейским Союзом.

Из-за вспышки коронавируса первый тур голосования был перенесен почти на два месяца.

Наблюдатели считают, что перенос выборов негативно отразился на шансах Дуды, который выглядел так, будто двигался к уверенной победе в первом туре. Его популярность в опросах снизилась, когда «Гражданская платформа» заменила менее популярного кандидата на Тшасковского, и когда другим кандидатом было разрешено расширить агитацию после ослабления ограничений по коронавирусу.