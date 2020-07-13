Погребинский рассказал о дипломатической игре Киева против Москвы

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13.07.2020, 13:08, Новости дня

«Киев затеял дипломатическую игру с целью вынудить Москву выйти из Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на серию инициатив по «модернизации» Минских соглашений, озвученных вице-премьером Украины Алексеем Резниковым.

«У нас на Украине есть пословица «Дурень думкой богатеет». Резников неоднократно говорил, что, с одной стороны, нужно выполнять Минские соглашения, которые, с другой стороны, не устраивают Киев», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт убежден, что заявления Резникова по поводу урегулирования конфликта в Донбассе одобрены президентом Украины Владимиром Зеленским. «Хотя предложение подключить к переговорам США и Британию, а также «модернизировать» Минские соглашения – это бессмысленные фантазии. Даже Резников понимает: эти предложения неинтересны тем, от кого зависит прекращения кризиса», – уверен собеседник.

Погребинский также убежден, что своими заявлениями Резников провоцирует Россию на выход из Минских соглашений, поскольку «Киев начал играть в дипломатическую игру с Москвой».

«В РФ уже дали понять, что заявления Резникова должны быть либо дезавуированы, либо Москва расценит их как выход Украины из Минских соглашений. Но в какой-то момент Зеленский может сказать, что не согласен с заявлениями Резникова и Минские соглашения нужно выполнять, а РФ на тот момент фактически выйдет из них», – не исключает эксперт.

«Кроме того, все сказанное Резниковым указывает на желание Зеленского провести встречу в «нормандском формате», где президент заявит о необходимости корректировки Минских соглашений. Хотя ранее Москва дала понять, что никакой встречи не будет до тех пор, пока Киев не выполнит взятые на себя обязательства как по Минским соглашениям, так и о итогам «нормандского саммита» в Париже», – подытожил Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в эфире телеканала «Украина 24» вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников сообщил о заинтересованности Украины во включении США и Британии в минский и нормандский форматы переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Кроме того, соглашения «требуют модернизации, требуют пересмотра, изменений».

На прошлой неделе Резников заявил, что Минские соглашения якобы уже неактуальны, так как «не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда [они] заключались».

После этого заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак потребовал от руководства Украины подтвердить или опровергнуть это заявление. В ответ на это Алексей Резников заявил, что Минские соглашения работают не полностью, но пересмотр этих договоренностей возможен лишь в формате «нормандского» саммита.



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