Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

13.07.2020, 13:08, Новости дня

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.

Работники РБК, «Ведомостей», «Московского комсомольца», «Российской газеты», ТАСС и телеканала «Дождь» записали ролик в поддержку журналиста и опубликовали его в группах соцсетей Facebook, Twitter, Telegram.

«Как человек, лично знающий Ваню Сафронова, я не могу поверить, что он совершил госизмену. Кто-то может возразить, что обвинение в совершении преступления – это не вопрос веры или недоверия, это вопрос доказательств и фактов. Я согласна. Но о фактах неизвестно ничего. Ввиду засекреченности этого дела нам, по сути, предлагается принять на веру, что у следствия есть серьезные улики против Вани, а суд над ним будет справедлив», – сообщила в обращении журналист РБК Наталья Галимова.

Также она напомнила про дело другого журналиста Ивана Голунова, «железобетонные доказательства против которого, как сначала говорили некоторые чины, в итоге превратились в тыкву».

«Журналистов учат никому не верить на слово, доверять только фактам и обязательно их проверять. Однако в деле Ивана Сафронова нам предлагают поверить следователям, что наш друг и коллега – шпион и изменник родины. Причем не по незнанию, не потому что кому-то где-то случайно не то сказал, а с корыстными целями», – отметила журналист «Московского комсомольца» Елена Егорова.

Кроме того, в поддержку Сафронова выступила журналист Кира Латухина из «Российской газеты».

«Я знаю его исключительно как достойного, честного и чистого человека. Ваня – настоящий патриот. Таких людей мало. И такие люди не бывают шпионами», – отметила она.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

При этом эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым сведений. Минобороны Чехии комментировать дело Сафронова отказалось. Главред RT Маргарита Симоньян предложила способ, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.