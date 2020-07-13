Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией

13.07.2020, 12:48, Новости дня

Турция будет поддерживать Азербайджан в связи с обострением ситуации на границе с Арменией, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.

«То, что делает Армения, неприемлемо. Пусть она придет в себя. Мы будем поддерживать Азербайджан для сохранения его территориальной целостности. Азербайджан не одинок», – передает РИА «Новости» слова Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.