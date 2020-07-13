Готовившую теракты ячейку ИГ выявили в Ростовской области

13.07.2020, 12:48, Новости дня

Сотрудники ФСБ РФ выявили в Ростовской области ячейку запрещенной террористической организации «Исламское государство», которая планировала теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ РФ на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство», в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях», – приводит РИА «Новости» сообщение ФСБ.

При задержании главарь группы открыл огонь из автомата по сотрудникам спецподразделения ФСБ и подорвал самодельное взрывное устройство, получив при этом смертельные ранения.

«В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в г. Ростов-на-Дону задержаны остальные пять членов группы», – добавляется в релизе.

Также при обысках были изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, а также наркотики.

При этом в ФСБ отметили, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

Возбуждены уголовные дела по статьям «теракт», «незаконный оборот оружия» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее суд Ханты-Мансийска арестовал трех задержанных по делу об участии в террористической организации.