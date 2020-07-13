Жителей Украины захотели бесплатно обучить украинскому языку
13.07.2020, 12:08, Новости дня
Новый языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выступил с инициативой открыть бесплатные курсы для обучения украинскому языку.
Кремень отметил, что учебные заведения и органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в создании всех необходимых благоприятных условий для изучения языка, передает УНИАН.
«Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления», – подчеркнул он.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что закон о госязыке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину.
Напомним, замруководителя партии «Слуга народа» в Верховной раде Галина Янченко заявила, что через 10 лет на Украине забудут о русском языке.
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркивал, что русский язык подвергается на Украине двойной дискриминации из-за планов Киева по переводу русскоязычных школ на украинский.
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