Жителей Украины захотели бесплатно обучить украинскому языку

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13.07.2020, 12:08, Новости дня

Новый языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выступил с инициативой открыть бесплатные курсы для обучения украинскому языку.

Кремень отметил, что учебные заведения и органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в создании всех необходимых благоприятных условий для изучения языка, передает УНИАН. 

«Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления», – подчеркнул он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что закон о госязыке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину.

Напомним, замруководителя партии «Слуга народа» в Верховной раде Галина Янченко заявила, что через 10 лет на Украине забудут о русском языке.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркивал, что русский язык подвергается на Украине двойной дискриминации из-за планов Киева по переводу русскоязычных школ на украинский.



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