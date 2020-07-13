В Азербайджане оценили угрозу боев на границе с Арменией для стратегических нефтепроводов

13.07.2020, 11:30, Новости дня

«Для Баку этот участок границы чрезвычайно важен, потому что возле него проходят наши основные нефтегазовые коммуникации», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков, комментируя продолжающиеся столкновения на границе с Арменией.

«Напряжение в этом горно-приграничном районе чувствовалось давно. В зависимости от расположения постов, каждая сторона имеет свои преимущества. Кроме того, Азербайджан на своей стороне укрепляет позиции, занимая высоты, из-за которых армянская сторона чувствует себя уязвимой. Ереван пытался сбить наши позиции и получил такой ответ, который должен был получить», – сказал депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков.

По его словам, для Баку этот участок границы чрезвычайно важен, потому что возле Товузского района проходят «наши нефтегазовые коммуникации, по которым азербайджанская нефть экспортируется на мировые рынки». «Понятно, что Азербайджан будет занимать такие позиции, которые исключат возможность каких-либо действий в отношении нашей стратегической инфраструктуры», – отметил политик.

«Ереван должен понимать, что эти нефтепроводы – не только азербайджанские. Речь идет о целом консорциуме, оператором которого является British Petroleum и другие международные игроки. В таком случае Армении очень не поздоровится», – добавил депутат.

По его словам, разрядка ситуации зависит от «поведения Еревана». «Проблема в том, что Армения заняла абсолютно неконструктивную позицию. Она фактически торпедирует переговоры. А в таких условиях военное противостояние будет усиливаться. Это однозначно», – предполагает собеседник.

По его словам, Армения занимает «наглую позицию», которая заключается в том, что Азербайджан «не сможет освободить занятые армянами земли, потому что никто этого не позволит». «Но такая позиция толкает Баку на ответные действия: если что-то захвачено силой, значит и освобождаться будет силой, а не посредством переговоров», – заключил Мусабеков.

Напомним, в воскресенье на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

По мнению директора Института Кавказа (Ереван) Александра Искандаряна, «азербайджанцы безуспешно пытались использовать фактор внезапности, потеряв людей и деньги. Своих целей они не добились».

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.