 

В РФ после коронавируса выздоровели более 504 тыс. человек

13.07.2020, 11:16, Новости дня

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, возросло за сутки на 2 тыс. 960. Всего в РФ выздоровели 504 тыс. 21 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 69% от общего числа заразившихся коронавирусом в России.

За сутки выписаны 394 пациента в Москве, 332 в Московской области, 187 в Ханты-Мансийском АО, 152 в Санкт-Петербурге, 119 в Красноярском крае, передает ТАСС.

Число умерших пациентов с коронавирусом составило за сутки 104 против 130 днем ранее, это минимальный показатель с 29 июня.

Согласно данным штаба, всего от инфекции умерли в РФ 11 тыс. 439 человек. Общее число умерших составляет 1,55% от всех заразившихся в России.

За минувшие сутки в РФ выявлено 6537 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 733 тыс. случаев заболевания. Согласно данным штаба, суточный рост числа новых заболевших уже неделю не превышает 0,9%.



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