 

Стартовали продажи новой версии Beijing BJ40

13.07.2020, 11:15, Новости дня

С сегодняшнего дня стартовали продажи нового внедорожника Beijing BJ40, который получил в названии приставку Rainforest Crossing Edition.

Автомобиль отличается усиленными бамперами, колесными арками, а также крупными дисками и защитной днища. Кроме того, производителю удалось модернизировать подвеску, увеличить клиренс, а также изменить амортизаторы и пружины. Также для требовательных клиентов доступны лебедка, багажник на крыше и шноркель.

Под капотом Rainforest Crossing Edition используется 2,3-литровый турбированный мотор на 231 л.с. мощности. Внедорожник сохранил полный привод и автоматическую трансмиссию. Более того, салона получил цифровую приборную панель, а также камеру кругового обзора. Салон имеет кожаное исполнение и панорамный люк.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Украина получит $15,5 млн помощи от США для борьбы с коронавирусом

02.06 / “Яндекс” и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

03.06 / В мае смертность в Петербурге выросла на 32%. Умерших от коронавируса может быть в 10 раз больше, чем учтено официально

13.05 / Регионам разрешили пустить на антисептики 21 млн литров конфискованного алкоголя

11.07 / Военный эксперт раскрыл суть махинаций с оружием в Грузии времен Саакашвили

23.05 / Нью-Йорк умирает – горожане голодают, бродяги обживают Манхэттен

15.05 / Вопрос дня: Какой тест на коронавирус стоит сдавать?

02.07 / Трамп предсказал крах биржи при победе Байдена на выборах в США

24.05 / Трамп обсуждал с советниками возможность возобновления ядерных испытаний – СМИ

03.06 / Die Welt – из-за пандемии 7,3 млн человек в Германии перевели на неполную занятость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска