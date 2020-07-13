Стартовали продажи новой версии Beijing BJ40

13.07.2020, 11:15, Новости дня

С сегодняшнего дня стартовали продажи нового внедорожника Beijing BJ40, который получил в названии приставку Rainforest Crossing Edition.

Автомобиль отличается усиленными бамперами, колесными арками, а также крупными дисками и защитной днища. Кроме того, производителю удалось модернизировать подвеску, увеличить клиренс, а также изменить амортизаторы и пружины. Также для требовательных клиентов доступны лебедка, багажник на крыше и шноркель.

Под капотом Rainforest Crossing Edition используется 2,3-литровый турбированный мотор на 231 л.с. мощности. Внедорожник сохранил полный привод и автоматическую трансмиссию. Более того, салона получил цифровую приборную панель, а также камеру кругового обзора. Салон имеет кожаное исполнение и панорамный люк.