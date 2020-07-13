 

Путин заявил об уникальном шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян

13.07.2020, 11:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у страны появился шанс впервые в истории решить жилищный вопрос россиян.

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может, впервые за всю историю РФ кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс! Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека», – цитирует ТАСС Путина. 

Глава государства обратил внимание на необходимость снижения стоимости жилья за счет сокращения издержек.

«Мы не должны как сеятель деньги насыпать, не понимая отдачи от этих вложений. Поэтому все, что связано со снижением издержек и необоснованной стоимости жилья, должно быть в поле нашего внимания», – добавил он. 

Относительно введения эскроу-счетов в строительстве Путин заявил, что «ничего такого не произошло, чтобы мы отруливали назад». 

В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что задача по вводу 120 млн кв. метров жилья и улучшению жилищных условий 5 млн семей в год может быть достигнута к 2026-2027 году. 

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.В то же время Путин заявил, что уже сейчас необходимо определить общенациональные задачи РФ на предстоящее десятилетие.

В мае Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени. 



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