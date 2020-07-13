 

Китай ввел санкции против конгрессменов и сенаторов США

13.07.2020, 11:08, Новости дня

Китай вводит санкции в отношении американских сенаторов и конгрессменов в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«В ответ на эти неправомерные действия США, Китай принял решение с сегодняшнего дня ввести санкции в отношении комитета по вопросам Китая Конгресса США, в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Госдепартамента США Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита», – передает РИА «Новости» слова Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением основополагающих принципов международных отношений, а также подрывают китайско-американские отношения.

«Китай выражает решительный протест против этого и категорически осуждает», – подчеркнула Хуа Чуньин.

Напомним, в четверг США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон вводит санкции против китайских чиновников за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».

Напомним, 9 июля США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон вводит санкции против китайских чиновников за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».

Китай пообещал ввести ответные санкции в отношении США.



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