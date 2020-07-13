 

В РФ подтвердили 6,5 тыс. новых случаев коронавируса

13.07.2020, 10:53, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6537 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 733 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6537 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 672, Санкт-Петербурге – 291, Ханты-Мансийском АО – 270.

Всего в стране выявлено 733 699 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 504 021 человека, из них 2960 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 104 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 11 439 человек.

Накануне, 12 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6615. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 78.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / ФБК скрыл поступление 9,3 млн рублей

24.05 / Майка и трусы Джордана проданы за 288 тысяч долларов

17.06 / УЕФА утвердил формат доигровки Лиги чемпионов 2020, Санкт-Петербург лишили права на прием финала в 2021 году

24.06 / Месяц афроамериканской музыки. Махалия Джексон

27.06 / Беглов поздравил выпускников на празднике «Алые паруса» в Петербурге

26.05 / Глобальный сбор средств на вакцину от COVID-19 превысил 10 миллиардов долларов

15.05 / МИД РФ: сторонники делопроизводства на государственном языке в Узбекистане в явном меньшинстве

02.06 / Украинский военный задержан в Крыму за нарушение госграницы

26.05 / Глава дипломатии ЕС: центр глобальной силы смещается с Запада на Восток

19.05 / Немецкий политолог рассказал об отношении жителей бывшей ГДР к СССР и России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска