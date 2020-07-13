В РФ подтвердили 6,5 тыс. новых случаев коронавируса

13.07.2020, 10:53, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6537 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 733 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6537 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 672, Санкт-Петербурге – 291, Ханты-Мансийском АО – 270.

Всего в стране выявлено 733 699 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 504 021 человека, из них 2960 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 104 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 11 439 человек.

Накануне, 12 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6615. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 78.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.