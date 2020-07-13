Еще одна страна заявила о готовности принимать российских туристов

13.07.2020, 10:48, Новости дня

Доминикана официально сообщила о готовности принимать туристов из РФ и надеется на возобновление чартерных программ в этом году, информирует АТОР.

«Доминиканская Республика открыта с 1 июля для туристов из всех стран мира, никаких специальных ограничений для РФ или любой другой страны нет», – передает РИА «Новости» слова директора представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Белоруссии Галины Лысенко.

Сейчас страна уже приняла первые рейсы – из США (около 30% – туристы, 70% – вернувшиеся из США граждане Доминиканы), а также из Швейцарии (все – туристы).

По данным Лысенко, туроператоры РФ не теряют надежды на возобновление чартерных рейсов в этом году. Так, один из них предварительно запланировал начало полетов в четыре региона Доминиканы из Москвы в августе, а из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани – в октябре.

«Фактически все российские туроператоры готовы в случае возобновления международного авиасообщения выполнять программы в прошлогодних объемах и в той же географии вылетов», – сообщила Лысенко.

По ее словам, туристический сектор Доминиканской Республики начал заниматься вопросами подготовки к приему иностранных туристов еще два месяца назад. С 1 июля в стране заработала вся открыты отели, аэропорты и рестораны, возобновлена с ограничениями экскурсионная деятельность.

В стране действуют специальные протоколы по приему гостей, призванные гарантировать их безопасность от коронавируса. Иностранцам не нужна по прилету справка об отсутствии COVID-19.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что Венгрия первой из стран Евросоюза готова с 15 июля открыть границы для россиян, если они согласятся соблюдать обязательные условия.