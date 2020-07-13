 

При строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий – “Укрметаллургпром”

13.07.2020, 10:40, Новости дня

При строительстве дорог в рамках программы “Большое строительство” будут использованы отходы металлургических предприятий. Об этом идет речь в сообщении на сайте “Укрметаллургпрома”.
 
В компании сообщили, что “Укрметаллургпром”, Национальная ассоциация дорожников Украины и Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Шульгина подписали трехсторонний меморандум о содействии научно-техническому прогрессу в автодорожном строительстве. Согласно меморандуму, предусматривается использование отходов металлургического производства в дорожном строительстве.
 
“В Украине объем шлаковых накоплений достигает 160 млн т, и использование металлургических шлаков в дорожном строительстве позволит решить ряд экологических проблем”, – сказал президент “Укрметаллугпрома” Александр Каленков.
 
Он отметил, что отходы металлургического производства активно используют наиболее технологически развитые страны, обеспечивая при этом рециркуляцию экономики, и, по его мнению, Украина должна развиваться в этом направлении. 
 
“Подписание трехстороннего меморандума – символ начала активной работы над внедрением шлаков в дорожном строительстве”, – считает Каленков.
 
Директор Государственного дорожного научно-исследовательского института имени Шульгина Артем Безуглый подчеркнул, что применение шлаков в дорожном строительстве будет способствовать экономии финансовых ресурсов.

По его словам, в этом году запланировано использование 482 тыс. м3 шлака, наибольшие объемы планируется задействовать на объектах “Большого строительства”.

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта. Это совместный проект президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств. Согласно плану, каждая область согласовывает с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые необходимо построить или отремонтировать в течение года. Отдельно области должны согласовать с “Укравтодором” перечень дорог, которые планируют построить в рамках дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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