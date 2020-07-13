Пожар в Одессе. 38 жителей нуждаются в отселении

13.07.2020, 10:40, Новости дня

В Одессе из-за пожара в трехэтажном доме на улице Бунина, который возник 12 июля, в отселении нуждаются 38 жителей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас жителей временно переселили на базу отдыха “Мечта”.

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме вчера в 14.33, однако огонь успел уничтожить кровлю и перекрытия между третьим этажом и чердаком на площади 700 м2.

Жертв и пострадавших среди жителей в результате пожара нет.

Пожар в Одессе вспыхнул 12 июля в жилом доме 1814 года постройки. Издание “Думская” писало, что как минимум один спасатель пострадал во время тушения.