 

Пожар в Одессе. 38 жителей нуждаются в отселении

13.07.2020, 10:40, Новости дня

В Одессе из-за пожара в трехэтажном доме на улице Бунина, который возник 12 июля, в отселении нуждаются 38 жителей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас жителей временно переселили на базу отдыха “Мечта”.

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме вчера в 14.33, однако огонь успел уничтожить кровлю и перекрытия между третьим этажом и чердаком на площади 700 м2.

Жертв и пострадавших среди жителей в результате пожара нет.

Пожар в Одессе вспыхнул 12 июля в жилом доме 1814 года постройки. Издание “Думская” писало, что как минимум один спасатель пострадал во время тушения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / На юго-западе Японии из-за ливней погибли 30 человек

30.06 / Замглавы МИД Украины: Россия может активизировать военные действия против Украины в ближайшее время

14.06 / Путин оценил потери РФ при выходе из эпидемии коронавируса

15.06 / Обновленный кроссовер Honda BR-V добрался до дилеров

09.06 / Роскачество дало рекомендации, как похудеть после самоизоляции

28.05 / В Бурятии решено открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля

07.07 / В ФБР заявили о желании Китая стать единственной сверхдержавой

03.07 / “Металлург” (Запорожье) сообщил о коронавирусе в клубе

11.07 / “Укрзалізниця” возобновит курсирование 38 пригородных и трех региональных поездов

09.07 / Фургал не признал вину в организации убийств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска