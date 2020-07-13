 

Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

13.07.2020, 10:40, Новости дня

12 июля, когда в Польше проходили президентские выборы, 46-летний гражданин Украины угрожал взорвать один из избирательных участков, сообщило издание Super Express. 

Чрезвычайное происшествие случилось в сельской гмине Слупя Конецка (Свентокшиское воеводство). Днем украинец позвонил в полицию и заявил, что если к нему не придет участковый полицейский, он заложит бомбу на избирательном участке. 

Полицейские прибыли к месту проживания украинца и обнаружили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Пиротехники обследовали квартиру, где он проживает, и избирательный участок – взрывоопасных веществ не нашли. 

В полиции Radio ZET сообщили, что мужчину задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы. 

12 июля в Польше прошел второй тур президентских выборов. По данным Национальной избирательной комиссии Польши, после подсчета 99,97% голосов действующий президент страны Анджей Дуда получил 51,21% голосов, его конкурент Рафал Тшасковский – 48,79%. 

В случае победы Дуда переизберется на второй пятилетний президентский срок. Ожидается, что официальные результаты голосования объявят позже в понедельник, 13 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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