Путин назвал основную задачу руководства России

13.07.2020, 10:07, Новости дня

Главной задачей российских властей остается поддержка занятости и стабильность доходов граждан, сообщил в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин.

«На фоне объективных экономических трудностей, которые возникли в последнее время в связи с этой пандемией, главное, поддержать занятость и доходы наших граждан», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, этой весной был принят беспрецедентный пакет поддержки отечественной экономики. «Причем для нас это большие ресурсы, может быть, по сравнению с другими странами они не являются такими уж огромными, но нам удалось – я хочу это подчеркнуть как положительный момент в работе правительства – сделать это точечно», – отметил президент.

Глава государства также сообщил о необходимости выйти на устойчивый прирост населения и бороться с бедностью.

«Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом «бедность». Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело», – сказал он.

При этом Путин указал, что «предметом особого внимания, прежде всего коллег в регионах, должно быть улучшение условий труда в городах и населенных пунктах, в сельских территориях нашей страны».

Также Путин потребовал продолжить «обеление» и повышение прозрачности экономики страны и предложил включить меры из плана восстановления экономики в нацпроекты, передает ТАСС.

«Есть поручение правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению деловой активности, перечень системных решений для преодоления последствий экономического спада для выхода на траекторию устойчивого роста. Уважаемые коллеги, я предлагаю погрузить, интегрировать меры этого плана в национальные проекты, проработать все значимые организационные вопросы», – сказал Путин.

Кроме того, президент заявил, что РФ в целом готова войти в число мировых лидеров по цифровизации и технологическому развитию.

«Конечно, нужно шире использовать число технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров, практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас. Мы в целом к этому готовы. Нужно просто торпедировать вот это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах нашей жизни: системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особо важно – в сфере ЖКХ и городского хозяйства и, конечно, продвижении новых бизнес идей для развития своего дела», – сказал Путин.

По его словам, цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что здесь нужно ставить ориентиры буквально на каждый год, может еще и чаще.

Ранее Путин заявил, что ориентиры национальных проектов в долгосрочной перспективе остались неизменны, несмотря на текущие трудности в экономике.