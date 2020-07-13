Главный хирург США призвал всех носить маски в общественных местах

13.07.2020, 9:55, Новости дня

Главный американский чиновник в сфере здравоохранения в воскресенье призвал всех носить маски в общественных местах, чтобы предотвратить распространение COVID-19, но не стал говорить о необходимости обязательного требования для всей страны.

Через день после того, как президент Дональд Трамп впервые появился в маске на публике, генеральный хирург США Джером Адамс, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS, заявил, что людям нужно разъяснять, почему важно закрывать лицо, а не действовать в стиле «большого брата».

«Будучи генеральным хирургом, я хочу, чтобы люди понимали, почему им нужно закрывать лицо, и они с большей вероятностью будут делать это, и делать это добровольно, когда мы за этим не наблюдаем, вот что важно», – сказал Адамс.

По словам Адамса, администрация Трампа всячески старается отойти от предыдущего отношения к маскам, которое состояло в том, что в них нет необходимости.

Сам Трамп колебался между высмеиванием тех, кто носит маски, и заявлениями, что он не видит в них ничего плохого.

В субботу его заметили в маске во время визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

«Когда вы в больнице, думаю, носить маску – хорошая идея», – сказал он.

Ношение маски в общественных местах с понедельника становится обязательным в Хорватии и в четырех испанских регионах: Андалусии, Арагоне, Ла-Риохе и Наварре.

Лидер Андалусии Хуан Мануэль Морено заявил, что власти опасаются потока туристов, которые будут ходить по улицам и заходить в рестораны в популярных местах отдыха без масок.

Испания вошла в число стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Страна начала ослаблять карантин в июне, но некоторые местные власти начинают вводить ограничения повторно, поскольку рост заболеваемости вызывает опасения по поводу второй волны.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в воскресенье объявил о новом запрете на продажу алкоголя и снова ввел комендантский час из-за роста новых случаев COVID-19. ЮАР лидирует по количеству выявленных случаев инфицирования в Африке.

В телевизионном обращении Рамафоса сказал, что у больниц и врачей сейчас нет ни средств, ни времени, чтобы заниматься травмами, вызванными употреблением алкоголя.

«Идет борьба за спасение каждой жизни, и мы должны экономить каждую больничную койку, – сказал он. – Коронавирусный шторм оказался намного свирепее и разрушительнее, чем любой другой, с которым мы сталкивались».

В июне в ЮАР отменили двухмесячный запрет на продажу алкоголя, отчасти из-за жалоб пивоварен и виноделов.

Тем временем Мексика может в самое ближайшее время обогнать Италию и занять четвертое место по количеству умерших от COVID-19, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса.

В обоих странах жертвами этой болезни стали чуть меньше 35 тысяч человек. Однако некоторые представители органов здравоохранения Мексики предполагают, что реальное число умерших намного больше из-за недостаточного тестирования.

США, где умерло более 135 тысяч человек, намного опережают остальные страны.

Во Флориде в воскресенье был установлен печальный общенациональный рекорд суточного прироста новых случаев – 15299.

Заболеваемость растет в южных и западных штатах США, отчасти из-за того, что губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи назвал «поведением тупиц», когда люди отказываются носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В Германии одна группа предприятий требует, чтобы правительство разрешило им возобновить работу – это бордели.

Проститутки провели демонстрацию в Гамбурге, утверждая, что, поскольку другим отраслям позволили вернуться к работе, они тоже должны получить такую возможность.

«Древнейшая профессия нуждается в вашей помощи», – гласил один плакат.

Демонстранты утверждали, что в публичных домах соблюдаются те же правила гигиены, что и в массажных салонах, салонах красоты и ночных клубах.