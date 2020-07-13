МИД прокомментировал решение сделать мечеть из собора Святой Софии

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13.07.2020, 9:53, Новости дня

Решение Турции сделать мечеть из собора Святой Софии является внутренним делом страны, в которое никто не должен вмешиваться, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, обратив внимание на значение этого объекта с точки зрения мировой культуры и цивилизации.

«Вы знаете о том широком общественном резонансе, который получил этот вопрос и в нашей стране, и за ее пределами. В целом мы исходим из того, что речь идёт о внутренних делах Турции, в которые, естественно, ни мы, ни другие не должны вмешиваться. Вместе с тем обращаем внимание на значение этого объекта с точки зрения объекта мировой культуры и цивилизации», – передает РИА «Новости» слова Вершинина.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора. В тот же день из Святой Софии впервые за 86 лет прозвучал призыв на намаз для мусульман. При этом, по словам Эрдогана, мусульманские богослужения в соборе Святой Софии планировалось начать с 24 июля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил «глубокую обеспокоенность» по вопросу статуса храма Святой Софии и призвал руководство Турции к благоразумию.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала решение Турции о смене статуса собора Святой Софии «открытым вызовом всему цивилизованному миру». В Греции призвали ввести санкции против Турции из-за решения Анкары по Святой Софии.

В Сенате США решение Эрдогана по Святой Софии назвали оскорблением для христиан.

Папа Римский Франциск заявил, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора.



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