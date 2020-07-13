Путин заявил о начале решения проблем в сфере защиты окружающей среды

13.07.2020, 9:48, Новости дня

Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились в РФ многие годы, власти приступили к их решению, сообщил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин.

«Уже не раз говорил – проблемы в этой сфере у нас копились многие и многие годы, и мы приступили к их решению. При этом важно ликвидировать не только накопленный ущерб окружающей среде, но и смотреть вперед, учитывая, в том числе, вызовы, с которыми мы сталкиваемся в сфере изменения климата», – сказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, одна из одобренных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».