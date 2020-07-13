 

Путин заявил о начале решения проблем в сфере защиты окружающей среды

13.07.2020, 9:48, Новости дня

Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились в РФ многие годы, власти приступили к их решению, сообщил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин.

«Уже не раз говорил – проблемы в этой сфере у нас копились многие и многие годы, и мы приступили к их решению. При этом важно ликвидировать не только накопленный ущерб окружающей среде, но и смотреть вперед, учитывая, в том числе, вызовы, с которыми мы сталкиваемся в сфере изменения климата», – сказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, одна из одобренных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В деле Ефремова появился новый потерпевший

14.06 / Патриарх Кирилл решил стать настоятелем главного храма армии

19.05 / Мясников сказал, при каких болях в сердце надо срочно звонить в скорую

03.06 / Афроамериканка стала мэром Фергюсона, где в 2014 году прошли беспорядки

20.05 / Оператор «Северного потока – 2» пояснил сообщения о решении суда ЕС

24.05 / Прекращено дело подростка, совершившего взрыв в здании УФСБ по Архангельской области

11.06 / Тимошенко предрекла конец украинской независимости

08.06 / МЧС решило разработать критерии оценки руководителей регионов в сфере защите от ЧС

20.05 / Футболист “Краснодара” Сулейманов переболел коронавирусом

28.06 / Начался сбор подписей против сноса памятника правителю русских владений на Аляске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска