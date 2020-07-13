Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть коронавирусом

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13.07.2020, 9:48, Новости дня

Врач-иммунолог Николай Крючков перечислил категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом.

По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

«При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не дает инфекции проникнуть дальше в организм», – объяснил специалист в интервью «Комсомольской правде».

Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Как правило, в их организме сохраняются сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, которые, в свою очередь, активируют «специфический иммунный ответ», отметил Крючков.

Низкий риск заразиться коронавирусом также у тех, кто обладает в целом сильным организмом, не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям, рассказал врач. Даже в случае заражения у таких людей болезнь протекает практически незаметно.

«Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается», – заключил иммунолог.

Напомним, ранее вирусолог рассказал, как защититься от коронавируса в магазинах и транспорте.



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