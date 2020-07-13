В Украине снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

13.07.2020, 9:30, Новости дня

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 612 человек, сообщил утром 13 июля Совет национальной безопасности и обороны.

Это наименьшее за шесть дней количество новых случаев: накануне было зарегистрировано 678, а до этого в течение четырех дней фиксировали не менее 800 случаев.

В целом коронавирус подтвержден у 54 133 жителей Украины.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1398 человек, в том числе 15 – за последние сутки, вылечилось 26 503 (+385 за сутки). 26 232 человека продолжают болеть.

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской (104), Ровенской (99) и Закарпатской (79) областях.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3808 человек с коронавирусом, в том числе 81 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 803 657 тестирований на коронавирус (в том числе 6976 – за последние сутки), еще 353 717 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и Киеве:

Винницкая область – 2122;

Волынская область – 3071;

Днепропетровская область – 1144;

Донецкая область – 759;

Житомирская область – 1542;

Закарпатская область – 3988;

Запорожская область – 622;

Ивано-Франковская область – 3071;

Киев – 6238;

Киевская область – 3068;

Кировоградская область – 674;

Луганская область – 93;

Львовская область – 7107;

Николаевская область – 482;

Одесская область – 2208;

Полтавская область – 334;

Ровенская область – 4697;

Сумская область – 341;

Тернопольская область – 2260;

Харьковская область – 2677;

Херсонская область – 204 ;

Хмельницкая область – 908;

Черкасская область – 754;

Черновицкая область – 5161;

Черниговская область – 608.

Підтверджено 54 133 випадки COVID-19, з них 26 503 одужали, 1398 померли. Протягом останньої доби лабораторно… Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 12. juuli 2020

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,9 млн, из них более 7,1 млн вылечились, а более 569,1 тыс. умерли.