В Украине снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом
13.07.2020, 9:30, Новости дня
За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 612 человек, сообщил утром 13 июля Совет национальной безопасности и обороны.
Это наименьшее за шесть дней количество новых случаев: накануне было зарегистрировано 678, а до этого в течение четырех дней фиксировали не менее 800 случаев.
В целом коронавирус подтвержден у 54 133 жителей Украины.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1398 человек, в том числе 15 – за последние сутки, вылечилось 26 503 (+385 за сутки). 26 232 человека продолжают болеть.
Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской (104), Ровенской (99) и Закарпатской (79) областях.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3808 человек с коронавирусом, в том числе 81 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.
Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 803 657 тестирований на коронавирус (в том числе 6976 – за последние сутки), еще 353 717 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и Киеве:
Винницкая область – 2122;
Волынская область – 3071;
Днепропетровская область – 1144;
Донецкая область – 759;
Житомирская область – 1542;
Закарпатская область – 3988;
Запорожская область – 622;
Ивано-Франковская область – 3071;
Киев – 6238;
Киевская область – 3068;
Кировоградская область – 674;
Луганская область – 93;
Львовская область – 7107;
Николаевская область – 482;
Одесская область – 2208;
Полтавская область – 334;
Ровенская область – 4697;
Сумская область – 341;
Тернопольская область – 2260;
Харьковская область – 2677;
Херсонская область – 204 ;
Хмельницкая область – 908;
Черкасская область – 754;
Черновицкая область – 5161;
Черниговская область – 608.
Підтверджено 54 133 випадки COVID-19, з них 26 503 одужали, 1398 померли. Протягом останньої доби лабораторно…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 12. juuli 2020
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,9 млн, из них более 7,1 млн вылечились, а более 569,1 тыс. умерли.
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