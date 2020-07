Опубликовано видео пожара на корабле ВМС США в Сан-Диего

13.07.2020, 9:08, Новости дня

Отдел пожарно-спасательной службы Сан-Диего (SDFD) опубликовал в Twitter видео, снятое при тушении крупного пожара на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD-6) на военно-морской базе ВМС США.

На кадрах видеозаписи виден масштаб возгорания: из-за дыма сам корабль практически невозможно рассмотреть.

Video of the USS Bonhomme Richard shot from SDFD copter 3. #shipfire pic.twitter.com/tYluuN5pii

— SDFD (@SDFD) July 12, 2020

В воскресенье на военно-морской базе в Сан-Диего произошло возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard. В результате инцидента пострадал 21 человек, включая 17 моряков и четверых гражданских.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за повышения температуры на корабле в результате пожара.

По данным Тихоокеанского флота США, на горящем корабле находится несколько тонн топлива, тушение может занять несколько дней.