Универсал Skoda Octavia Scout рассекретили в Сети

13.07.2020, 9:02, Новости дня

В Сети озвучили некоторые характеристики новой модели Skoda Octavia Scout, которая до настоящего времени не анонсирована производителем.

Отличия в новинке заключаются в бамперах, обвесе, а также расширителе колесных арок. Также дизайнеры потрудились здесь над порогами и подлокотниками. Модель Skoda Octavia Scout получила увеличенные колесные диски на 18 дюймов, а также рейлинги на крыше и подогрев зеркал. Из технических характеристики автомобиля указывается 2-литровый бензиновый агрегат на 200 л.с. Также автомобиль имеет 7-ступенчатую коробку передач.

Производитель Skoda Octavia Scout пока не называет даже ориентировочную дату официальной презентации модели. Более того, эксперты прогнозируют, что автомобиль окажется достаточно востребованным.