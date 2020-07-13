Новый кроссовер DS 7 Crossback появился в России

13.07.2020, 9:02, Новости дня

Инсайдеры опубликовали шпионские снимки нового кроссовера DS 7 Crossback.

Выявленный экземпляр находился в одном из автосалонов, тогда как модель попытались скрыть специальной пленкой. Примечательно, для российского рынка данный автомобиль до последнего времени остался недоступным, однако в дальнейшем ситуация может измениться. Что касается обнаруженной модели кроссовера DS 7 Crossback, то он имеет качественную кожу, строчку на креслах, а также дверные панели с дорогой отделкой.

В компании пока не называют дату выхода паркетника DS 7 Crossback, однако эксперты уверены в том, что уже в нынешнем году местные клиенты смогут приобрести данный автомобиль. Остальные характеристики автомобиля пока засекречены и будут объявлены после выхода в продажу.