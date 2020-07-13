Появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3

13.07.2020, 8:53, Новости дня

В Сети появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России.

Телеканал «Звезда» показал кадры из кабины пилота Су-25СМ3. На маневрах отрабатывались ракетные удары по условному противнику. На видео также попали групповые полеты штурмовиков.

Су-25СМ3 – самая современная версия штурмовика, получившая новые системы радиоэлектронной борьбы, вооружение, навигационный комплекс.

Напомним, в марте Минобороны показало стрельбу Су-25СМ3 на учениях в Ставропольском крае.