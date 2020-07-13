Армия Азербайджана показала уничтожение огневой позиции ВС Армении

13.07.2020, 8:53, Новости дня

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

«Напряжение на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы продолжалось в ночь на 13 июля. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», – передает официальный сайт минобороны Азербайджана.

Там добавили, что во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

«В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Против врага применяются карательные меры. Противник скрывает информацию о потерях», – заявили в военном ведомстве Азербайджана.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.