Нефть подешевела на ожиданиях по добыче

13.07.2020, 7:53, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром показывают снижение, новости о планах ОПЕК+ по добыче сдерживают настроения трейдеров.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,67% – до 42,95 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,69% – до 40,27 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее газета Wall Street Journal сообщила о возможном намерении ОПЕК+ с августа начать наращивать добычу нефти на фоне сигналов восстановления спроса. Саудовская Аравия и большинство других участников альянса поддерживают ослабление сокращений, отметило издание.