Азербайджан заявил о минометном обстреле со стороны Армении

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13.07.2020, 7:30, Новости дня

Минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

«Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района. В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск. Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы минобороны Азербайджана.

В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны, «все попытки противника нейтрализуются».

«Армянские вооруженные силы не ведут огонь по азербайджанским населенным пунктам. Под прицел берутся только инженерные инфраструктуры и технические средства ВС Азербайджана», – сообщила Степанян.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, в результате которых погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.



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