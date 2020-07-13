Программу по переводу автомобилей на газ планируют расширить на всю Россию

13.07.2020, 7:30, Новости дня

Министерство энергетики РФ подготовило предложение по расширению программы по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ на всю страну, сообщил заместитель министра энергетики Антон Инюцын.

– Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу. У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд. Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа, – сообщил Инюцын в интервью «Российской газете».

Программа в регионах предполагает финансирование со стороны государства, включающее скидку в две трети от стоимости переоборудования легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Также замглавы Минэнерго рассказал изданию, что Газпром предложил в этих субъектах за счет своих маркетинговых программ добавить еще 30% скидки. Так, переоборудование обойдется в 5% от стоимости.

– Для таксиста, который в день заправляет машину на 1,5 тыс. рублей, после перевода на газ сумма составит 500-600 рублей. На наш взгляд, 1 тыс. рублей в день – серьезная экономия, – отметил Инюцын.

В настоящее время 60-65% всей инфраструктуры для газового транспорта сосредоточены в 27 регионах, которые вошли в программу развития. Как рассказал Инюцын, они соединены коридорно-кластерным принципом, по каждому рассчитано минимальное количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), которое должно быть к 2025 году, чтобы людям было удобно заправляться. Но, по его словам, спрос на газ в некоторых регионах уже сейчас очень высокий.

– В некоторых регионах уже даже возникают пробки на заправках. Например, в Ставропольском крае очень многие сейчас переходят на газ. Вообще газ на юге всегда пользовался особым спросом. Но где-то спрос еще низкий, есть заправки, загруженные лишь на 10-15%. Целевая загруженность любой заправки – 65-70%, то есть потенциал достаточно большой, – отметил Инюцын.

Замминистра также рассказал изданию, что в Минэнерго планируют строить от 100 до 120 объектов ежегодно.

– На начало этого года в стране было около 500 заправок. Наша цель – в ближайшие пять лет довести их число до 1200-1300. Только в пилотных регионах мы планируем построить за пять лет почти 600 заправок, – добавил Инюцын.

Напомним, 16 июня глава Минэнерго Александр Новак в качестве антикризисной меры предложил увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо вдвое – с 30% до 60% от стоимости переоборудования. 21 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении нормативов субсидирования.