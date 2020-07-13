Ляшко: Украина проводит клинические исследования препаратов, уменьшающих летальность от коронавируса

13.07.2020, 7:20, Новости дня

Украина проводит клинические исследования препаратов, уменьшающих летальность от коронавируса. Об этом в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

“Изучаются и выпускаются препараты, которые будут использоваться для специфической терапии против коронавирусной болезни. Сейчас мы говорим о неспецифической терапии, убирающей симптоматику и помогающей легче перенести заболевание. А специфическая терапия – это та, которая будет действовать непосредственно на вирус, убивать его и снимать все отрицательные последствия для здоровья человека… И Украина проводит определенные клинические исследования. У нас не столько препараты прямого действия, сколько препараты, уменьшающие летальность. Я знаю о четырех препаратах, зарегистрированных в Украине для клинических исследований”, – подчеркнул Ляшко.

По его словам, на создание вакцины потребуется примерно полтора года.

“Сроки появления вакцины можно прогнозировать, поскольку испытания идут. Мы понимаем, что для создания вакцины от гриппоподобных заболеваний необходимо примерно 18 месяцев, от момента начала исследований до их полноценного завершения и регистрации препарата. Но мы живем в условиях пандемии, возможна упрощенная процедура регистрации, можно ускорить внедрение и оборот вакцины на рынке. Это будет зависеть исключительно от экспертов мирового уровня. Существует специальная группа Всемирной организации здравоохранения, которая аккумулирует все исследования вакцинных препаратов. Как только будут положительные результаты исследований, я думаю, мы довольно быстро внедрим вакцинные препараты на территории Украины”, — отметил Ляшко.

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Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру. При этом 17 вакцин сейчас испытывают на людях.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, умерли 1306 человек.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube