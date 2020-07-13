 

На Донбассе ранения и боевые травмы получили шестеро украинских военных

13.07.2020, 7:20, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения, еще один – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики вели обстрелы недалеку Новотошковского, Крымского, Орехово, хутора Вольный и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – вблизи Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй.

По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили трех оккупантов и не менее восьми ранили.

“За минувшие сутки вооруженные формирования РФ по стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет”, – сообщили в штабе.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня в районе Каменки. Без потерь с украинской стороны.

Зведення станом на 07:00 13 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення12 липня незаконні збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 12. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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