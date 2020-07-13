 

ЦБ выявил новую схему мошенничества

13.07.2020, 7:16, Новости дня

Мошенники для заманивания граждан стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая не содержит определенных сведений о виде инвестиций, а только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!», рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка РФ Валерий Лях.

«Многие, действительно, во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли. Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе – рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются», – приводит слова Ляха РИА «Новости».

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка РФ уточнил, что в прежних схемах в рекламе почти всегда оговаривались некие услуги или продукты, получив которые якобы можно разбогатеть. Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно – оставляют «за кадром».

«Но вот что интересно. По нашим оценкам, за время пандемии объем такой рекламы вырос настолько, что сейчас значительно превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг – и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых», – отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.

Напомним, ранее эксперт по киберпреступлениям рассказал о самых распространенных схемах мошенников.



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