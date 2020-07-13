Китай повысил уровень реагирования на наводнения до второго

13.07.2020, 7:11, Новости дня

Министерство водного хозяйства КНР в воскресенье повысило уровень реагирования на чрезвычайные ситуации для борьбы с наводнениями до второго уровня, поскольку сильные ливни продолжают обрушиваться на обширные территории страны.

За период с 4 июля уровень воды в 212 реках по всей стране превысил опасную отметку, среди которых 19 побили свои предыдущие рекорды по уровню воды, согласно данным вышеупомянутого министерства.

Уровень воды в озере Тайху, третьем по величине пресноводном озере страны, уже 15 дней подряд держится выше опасного уровня, сообщает министерство.

В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на наводнения, причем первый уровень является наиболее серьезным.

Во вторник страна повысила уровень реагирования на чрезвычайные ситуации для борьбы с наводнениями с четвертого до третьего уровня.