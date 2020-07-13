 

Китай повысил уровень реагирования на наводнения до второго

13.07.2020, 7:11, Новости дня

Министерство водного хозяйства КНР в воскресенье повысило уровень реагирования на чрезвычайные ситуации для борьбы с наводнениями до второго уровня, поскольку сильные ливни продолжают обрушиваться на обширные территории страны.

За период с 4 июля уровень воды в 212 реках по всей стране превысил опасную отметку, среди которых 19 побили свои предыдущие рекорды по уровню воды, согласно данным вышеупомянутого министерства.

Уровень воды в озере Тайху, третьем по величине пресноводном озере страны, уже 15 дней подряд держится выше опасного уровня, сообщает министерство.

В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на наводнения, причем первый уровень является наиболее серьезным.

Во вторник страна повысила уровень реагирования на чрезвычайные ситуации для борьбы с наводнениями с четвертого до третьего уровня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Киев обвинил российского разведчика в подстрекательстве чиновника к госизмене

16.06 / Арахамия о кандидатуре Шкарлета на должность министра образования: Я лично поддержу его

10.06 / Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

01.07 / Число случаев коронавируса в мире превысило 10,3 млн

18.06 / Политолог: Бабарико в обмен на свободу будет вынужден покинуть Белоруссию

25.05 / Премьер Новой Зеландии не стала прерывать интервью из-за землетрясения

25.05 / Роскосмос отправит животных на рекордную высоту и подвергнет сильной радиации

25.06 / Доклад Госдепартамента: террористические группировки адаптируются и распространяются

07.06 / Названы сроки возобновления международного авиасообщения

24.06 / Президенту Косово и его окружению в Гааге выдвинули обвинение в 100 убийствах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска