При падении Ан-2 в Нижегородской области погиб человек

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13.07.2020, 5:48, Новости дня

Один человек погиб и один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 04.10 поступило сообщение о падении самолета Ан-2 («кукурузника»). При происшествии один человек погиб и один пострадал, он госпитализирован. Всего в самолете находились два человека», – приводит сообщение пресс-службы регионального главка МЧС ТАСС.

В ЕДДС Большеболдинского района Нижегородской области, где упал самолет, уточнили, что пострадавший находится в Центральной районной больнице.

По данным МЧС, на место происшествия направлены службы экстренного реагирования. Информации о причинах падения самолета, как пояснили в ведомстве, пока нет.

Напомним, по планам Минпромторга, в перспективе «кукурузник» Ан-2 заменит новая модель регионального самолета, пассажировместимостью от девяти до 14 человек. Серийное производство нового легкого самолета на замену Ан-2 планируется начать в 2023 году.



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